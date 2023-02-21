Алентова рассказала об ухаживаниях бывшего мужа Потоцкой

«В тот вечер мы были в шумной компании. Пили много водки, играли на гитаре и много курили. Тем временем Марк Андреевич предложил мне выпить, „чтобы расслабиться“, и пододвинул ко мне маленький граненый стаканчик сорокаградусного напитка „Горный дубняк“. Я была хорошо воспитанной девочкой и ходила с ним везде, куда он меня приглашал, хотя мне не всегда хотелось и не всегда было интересно. Но я считала себя обязанной быть доброжелательной, вежливой и послушной. Увы, говорить взрослым твердое „нет“ я еще не научилась. Будучи совершенно непьющим человеком, под его „до дна, до дна, до дна“ опрокинула стаканчик, как будто это лимонад…» — пишет актриса.