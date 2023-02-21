Алентова рассказала об ухаживаниях бывшего мужа Потоцкой

Тогда поэту было 44 года, а актрисе — 18.
Вера Алентова никогда не рассказывала о мужчинах, которые были в ее жизни до теперь уже покойного мужа, актера Владимира Меньшова. И только сейчас артистка в своей автобиографии поделилась некоторыми подробностями личной жизни.
Так, Алентова рассказала, что было время, когда за ней пытался ухаживать старинный друг ее матери, бывший супруг актрисы Ирины Потоцкой, поэт Марк Соболь. Тогда ему было 44 года, а Вере — 18. Более того, у знаменитости были жена и сын.
Соболь водил Алентову по лучшим спектаклям, приглашал в гости к знаменитым друзьям, хотел купить в ГУМе туфли иностранного производства.
Сначала неопытная Вера принимала его ухаживания за опеку, но позже звезда все поняла.
«В тот вечер мы были в шумной компании. Пили много водки, играли на гитаре и много курили. Тем временем Марк Андреевич предложил мне выпить, „чтобы расслабиться“, и пододвинул ко мне маленький граненый стаканчик сорокаградусного напитка „Горный дубняк“. Я была хорошо воспитанной девочкой и ходила с ним везде, куда он меня приглашал, хотя мне не всегда хотелось и не всегда было интересно. Но я считала себя обязанной быть доброжелательной, вежливой и послушной. Увы, говорить взрослым твердое „нет“ я еще не научилась. Будучи совершенно непьющим человеком, под его „до дна, до дна, до дна“ опрокинула стаканчик, как будто это лимонад…» — пишет актриса.
Алентова отметила, что до интимной связи дело не дошло. И после того вечера знаменитость избегала встреч с Марком Андреевичем.