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36 минут назад

Ольга Орлова рассказала, что похудела на 10 килограммов за две недели

Мира Маркина

Российская певица Ольга Орлова ответила на вопросы поклонников на странице в популярной социальной сети. Так новоиспеченная мама рассказала, как восстанавливается после родов.

Орлова раскрыла, на сколько похудела после родов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из фолловеров спросил певицу, похудела ли она после рождения дочери. Ольга ответила, что в течение последних двух недель ее вес уменьшился на 10 килограммов из-за ограничений в еде. Также артистка рассказала, как планирует приходить в форму.

«Не ем на ночь. Спорт мне пока нельзя. До салонов не дошла. Наверное, начну что-то из обертываний в домашних условиях. Но это не точно», — поделилась Орлова в блоге.

Ольга Орлова показала отца своей дочки

Напомним, что Ольга 6 февраля 2023 года родила девочку. Анна – второй ребенок артистки. Отцом девочки является бизнесмен Валерий, отношения с которым певица скрывала некоторое время.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как мужу Лены Катиной удалось завоевать ее сердце.

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