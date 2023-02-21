Орлова раскрыла, на сколько похудела после родов

Российская певица Ольга Орлова ответила на вопросы поклонников на странице в популярной социальной сети. Так новоиспеченная мама рассказала, как восстанавливается после родов.

Один из фолловеров спросил певицу, похудела ли она после рождения дочери. Ольга ответила, что в течение последних двух недель ее вес уменьшился на 10 килограммов из-за ограничений в еде. Также артистка рассказала, как планирует приходить в форму.