Орлова раскрыла, на сколько похудела после родов

Российская певица Ольга Орлова ответила на вопросы поклонников на странице в популярной социальной сети. Так новоиспеченная мама рассказала, как восстанавливается после родов.
Один из фолловеров спросил певицу, похудела ли она после рождения дочери. Ольга ответила, что в течение последних двух недель ее вес уменьшился на 10 килограммов из-за ограничений в еде. Также артистка рассказала, как планирует приходить в форму.
«Не ем на ночь. Спорт мне пока нельзя. До салонов не дошла. Наверное, начну что-то из обертываний в домашних условиях. Но это не точно», — поделилась Орлова в блоге.
Напомним, что Ольга 6 февраля 2023 года родила девочку. Анна – второй ребенок артистки. Отцом девочки является бизнесмен Валерий, отношения с которым певица скрывала некоторое время.
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