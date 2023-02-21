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1 час назад

Леонардо ДиКаприо покинул показ Moncler с новой девушкой

Газета.Ru

Актер Леонардо ДиКаприо посетил шоу Moncler Genius в рамках Недели моды в Лондоне и покинул показ с новой девушкой, внешне напоминающей его бывшую возлюбленную Камилу Морроне. Об этом пишет Daily Mail.

Леонардо ДиКаприо покинул показ Moncler с новой девушкой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Леонардо Ди Каприо был замечен рядом с новой брюнеткой, когда он покидал модное шоу.

Девушка вышла из здания, одетая в черное платье мини и длинное пальто. После нее появился актер в привычной ему черной кепке и серой маске на лице. Очевидец утверждает, что пара уехала на одном и том же автомобиле с шофером, а затем отправилась на вечеринку в отель Chiltern Firehouse, находящийся в центре Лондона.

Ранее сообщалось, что новой девушкой Леонардо ДиКаприо стала модель из Израиля Эден Полани, которая младше него практически на 30 лет. Она работает моделью и состоит в агентстве ITM Model Management.

Пользователи соцсетей стали возмущаться из-за того, что новая девушка актера младше его на 29 лет. В Twitter они написали: "Она еще даже не родилась, когда вышел "Титаник", "Подруга ДиКаприо настолько молодая. Она, скорее всего, смотрела фильм "Ромео и Джульетта" с его участием, когда училась в школе", "У Леонардо ДиКаприо странные комплексы. Почему он так зациклен на молодых?".

Звёзды,Леонардо ДиКаприо,
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