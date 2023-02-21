Леонардо ДиКаприо покинул показ Moncler с новой девушкой

Актер Леонардо ДиКаприо посетил шоу Moncler Genius в рамках Недели моды в Лондоне и покинул показ с новой девушкой, внешне напоминающей его бывшую возлюбленную Камилу Морроне. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Леонардо Ди Каприо был замечен рядом с новой брюнеткой, когда он покидал модное шоу.

Девушка вышла из здания, одетая в черное платье мини и длинное пальто. После нее появился актер в привычной ему черной кепке и серой маске на лице. Очевидец утверждает, что пара уехала на одном и том же автомобиле с шофером, а затем отправилась на вечеринку в отель Chiltern Firehouse, находящийся в центре Лондона.

Ранее сообщалось, что новой девушкой Леонардо ДиКаприо стала модель из Израиля Эден Полани, которая младше него практически на 30 лет. Она работает моделью и состоит в агентстве ITM Model Management.