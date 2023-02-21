Орлова призналась, что при выборе роддома ей была важна конфиденциальность

«Отдельное спасибо заботливому и внимательному персоналу, они все хранили мою тайну про беременность, пока я не поделилась этим в соцсетях. Я не хотела рожать ни в одном городе мира, кроме своего родного, потому что для меня было важно быть рядом со своей семьей», — отметила Орлова.