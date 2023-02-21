Орлова призналась, что при выборе роддома ей была важна конфиденциальность

Певица и телеведущая Ольга Орлова поблагодарила врачей за то, что те хранили тайну о ее беременности. Об этом пишет The Voice.
«Отдельное спасибо заботливому и внимательному персоналу, они все хранили мою тайну про беременность, пока я не поделилась этим в соцсетях. Я не хотела рожать ни в одном городе мира, кроме своего родного, потому что для меня было важно быть рядом со своей семьей», — отметила Орлова.
Она подчеркнула, что решила рожать в той же больнице, что и многие ее подруги. Орлова заверила, что перед родами удостоверилась в том, что врачи в клинике обладают подходящей квалификацией и умеют работать с современным оборудованием.