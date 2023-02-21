Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
36 минут назад

Ольга Орлова призналась, что при выборе роддома ей была важна конфиденциальность

Газета.Ruиещё 1

Певица и телеведущая Ольга Орлова поблагодарила врачей за то, что те хранили тайну о ее беременности. Об этом пишет The Voice.

Орлова призналась, что при выборе роддома ей была важна конфиденциальность
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Отдельное спасибо заботливому и внимательному персоналу, они все хранили мою тайну про беременность, пока я не поделилась этим в соцсетях. Я не хотела рожать ни в одном городе мира, кроме своего родного, потому что для меня было важно быть рядом со своей семьей», — отметила Орлова.

Она подчеркнула, что решила рожать в той же больнице, что и многие ее подруги. Орлова заверила, что перед родами удостоверилась в том, что врачи в клинике обладают подходящей квалификацией и умеют работать с современным оборудованием.

Звёзды,Ольга Орлова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий