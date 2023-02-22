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1 час назад

Фанаты сравнили брови Риты Оры на обложке глянца с гусеницами

Lenta.ruиещё 1

Британская поп-исполнительница Рита Ора снялась для обложки глянцевого журнала Wonderland и подверглась критике в сети. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

Фанаты сравнили брови Риты Оры с гусеницами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На опубликованном фото 32-летняя певица запечатлена прикусывающей палец своей руки. Для съемки знаменитость выбрала зеленый топ в рубчик, а также примерила стрижку каре с окрашенными в желтый цвет прядями.

Фанаты обратили внимание на брови артистки и сравнили их с гусеницами из-за неудачного макияжа. Свое мнение они высказали в комментариях под материалом. «Что с ее бровями? Почему они похожи на гусениц? Она задает новый тренд?», «Почему у нее четыре брови?», «Раньше ее лицо было пухлым. Потом она решила что-то с ним сделать, и теперь оно выглядит уставшим», «Очень хочется ее умыть», «Красивая, но макияж совсем не твой», — высказывались они.

Ранее Рита Ора появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Певица прошлась по улицам города в черном платье длины макси бренда Weinsanto, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. Обнаженную грудь знаменитости прикрывало боа с перьями в тон образа.

Звёзды,Рита Ора,
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