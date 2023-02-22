Фанаты сравнили брови Риты Оры с гусеницами

Фанаты обратили внимание на брови артистки и сравнили их с гусеницами из-за неудачного макияжа. Свое мнение они высказали в комментариях под материалом. «Что с ее бровями? Почему они похожи на гусениц? Она задает новый тренд?», «Почему у нее четыре брови?», «Раньше ее лицо было пухлым. Потом она решила что-то с ним сделать, и теперь оно выглядит уставшим», «Очень хочется ее умыть», «Красивая, но макияж совсем не твой», — высказывались они.