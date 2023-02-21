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41 минуту назад

Дочь Джонни Деппа страдает от синдрома самозванца

WomanHit.ru

Модель научилась жить в тени родителей-звезд.

Дочь Джонни Деппа страдает от синдрома самозванца
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Лили-Роуз Депп, дочь голливудского актера Джонни Деппа и французской актрисы Ванессы Паради, рассказала о психологических проблемах, связанных с ее происхождением.

23-летняя актриса и модель часто испытывает неуверенность, наслаждаться успехом ей мешают мысли о том, что все ее достижения — заслуга знаменитых родителей.

Наследница актеров старается справиться с одолевающим ее синдромом самозванца. Она признается, что порой страх не соответствовать ожиданиям окружающих помогает ей совершенствоваться, заставляя работать лучше.

«Просто приходится верить, что если выбрали тебя, то это не просто так. Это все, что остается», — сказала модель в интервью журналу i-D.

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