Бритни Спирс показала платье собственного дизайна

Певица Бритни Спирс похвасталась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) платьем собственного дизайна.
"Я сшила платье с бриллиантами и еще два прошлой ночью. $170 на переднюю сверкающую панель я где-то нашла, а потом добавила подкладку… Ладно, это не Versace, но я сделала это сама", - написала Спирс.
До этого исполнительница позировала в другом наряде - черной короткой юбке и топе такого же цвета. Костюм полностью обнажал живот звезды, поэтому он не понравился супругу Спирс Сэму Асгари.
В связи с этим звезда решила придумать собственную одежду и попросила швею воплотить в жизнь ее идею.
"Я также добавила дизайн внизу из более крупных камней, я собрала их вместе, а затем женщина помогла мне это сшить", - отметила Спирс.