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43 минуты назад

Кристина Асмус посоветовала девушкам не "разрушать себя" пластическими операциями

Газета.Ru

Актриса Кристина Асмус в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призвала девушек не изменять свою внешность при помощи пластических операций.

Асмус посоветовала девушкам не "разрушать себя" пластическими операциями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Девушки, пожалуйста, не делайте с собой ничего! Если операция не нужна по медицинским показаниям, то не слушайте врачей-менеджеров. И не разрушайте себя. А если вдруг рядом с вами мужчина, который не принимает вас, то он дурак. Ваше здоровье точно важнее, чем чье-то больное восприятие», — подчеркнула Асмус.

Актриса добавила, что на подобные размышления ее навел блог эскортницы, которая подробно рассказывала подписчикам о своей работе и изменениях внешности. Асмус призналась, что любит свое лицо и тело, а также назвала себя «счастливым человеком».

Звёзды,Кристина Асмус,
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