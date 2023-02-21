Асмус посоветовала девушкам не "разрушать себя" пластическими операциями

«Девушки, пожалуйста, не делайте с собой ничего! Если операция не нужна по медицинским показаниям, то не слушайте врачей-менеджеров. И не разрушайте себя. А если вдруг рядом с вами мужчина, который не принимает вас, то он дурак. Ваше здоровье точно важнее, чем чье-то больное восприятие», — подчеркнула Асмус.