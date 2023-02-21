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2 часа назад

Гарри Стайлс выпил воду из ботинка во время выступления

Газета.Ru

Певец Гарри Сталс во время выступления в Австралии выпил воду из своей обуви. По словам музыканта, тем самым он исполнил австралийскую традицию под названием «shoey». Об этом сообщает The Independent.

Гарри Стайлс выпил воду из ботинка во время выступления
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В перерыве между песнями Стайлс вывел на сцену зрителя и призвал его выполнить «shoey» во время прямого эфира. Под конец вечера исполнитель сделал то же самое. Остатки воды Стайлс вылил себе на лицо.

«Традиция или нет, но это отвратительно»; «Меня вырвало, и я не шучу»; «Зачем он снова надел эту обувь?» — написали в комментариях.

Традиция «Shoey» зародилась в начале XX века, но стала особенно популярна в Австралии. Этот обычай подразумевает, что победитель пьет из чужой обуви после выигрыша.

Звёзды,Гарри Стайлс,
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