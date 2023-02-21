Гарри Стайлс выпил воду из ботинка во время выступления

Певец Гарри Сталс во время выступления в Австралии выпил воду из своей обуви. По словам музыканта, тем самым он исполнил австралийскую традицию под названием «shoey». Об этом сообщает The Independent.

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В перерыве между песнями Стайлс вывел на сцену зрителя и призвал его выполнить «shoey» во время прямого эфира. Под конец вечера исполнитель сделал то же самое. Остатки воды Стайлс вылил себе на лицо.

«Традиция или нет, но это отвратительно»; «Меня вырвало, и я не шучу»; «Зачем он снова надел эту обувь?» — написали в комментариях.