Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
1 час назад

46-летняя звезда «Клона» показала фигуру в бикини

Lenta.ru

Звезда бразильского сериала «Клон» Джованна Антонелли показала фигуру в бикини. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

46-летняя звезда «Клона» показала фигуру в бикини
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных фотографиях 46-летняя актриса, известная по роли Жади эль-Адиб Рашид, предстала в черно-синем купальнике бренда Soufeline, который состоял из топа с треугольными чашками и стрингов на завязках. Знаменитость продемонстрировала фигуру с нескольких ракурсов. Она позировала лежа в гамаке и повернувшись к камере спиной, а также сняла видео, как принимает душ под открытым небом.

Подписчики оценили внешний вид звезды в комментариях.

«Если бы быть горячей было преступлением, я бы вызвала полицию», «Красивее и сексуальнее быть нельзя», «Богиня», «46 лет? Это невозможно», — восхитились юзеры.

Звёзды,Джованна Антонелли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий