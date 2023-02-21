46-летняя звезда «Клона» показала фигуру в бикини

Звезда бразильского сериала «Клон» Джованна Антонелли показала фигуру в бикини. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России ; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных фотографиях 46-летняя актриса, известная по роли Жади эль-Адиб Рашид, предстала в черно-синем купальнике бренда Soufeline, который состоял из топа с треугольными чашками и стрингов на завязках. Знаменитость продемонстрировала фигуру с нескольких ракурсов. Она позировала лежа в гамаке и повернувшись к камере спиной, а также сняла видео, как принимает душ под открытым небом.