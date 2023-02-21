Ивлеева снялась в мини-юбке из 2000-х и с тональником на губах

Телеведущая, блогер Настя Ивлеева устроила фотосессию в стиле 2000-х годов. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Настя Ивлеева устроила фотосессию в подъезде. Перед камерой она позировала в черной кожаной куртке с меховым воротником, джинсовую мини-юбку, темные легинсы, клетчатый шарф и сапоги на высоком каблуке. Блогер нанесла большое количество тонального крема, сделала контуринг, черные стрелки и начес.
«Невероятная красотка», «Это кайф! Хочу найти свои фото. Была такая юбка и лосины. Просто стиль. Предлагаю вернуть», «У меня подружка в 2005-м именно так и одевалась», — написали поклонники в комментариях.
На фотографиях, опубликованных ранее, Настя Ивлеева и ее подруга, Дина Саева, снялись топлес на кровати. Блогерши позировали на кровати в меховых панамах и митенках. Однако спустя несколько часов соцсеть удалила откровенные фотографии.