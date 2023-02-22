57-летняя актриса показала тело в бикини

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала тело в откровенном наряде и восхитила фанатов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных кадрах 57-летняя знаменитость запечатлена на фоне гор и моря.

Для фотосессии она примерила бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach белого цвета и пляжный халат, оформленный цветочным принтом.

При этом звезда сделала себе макияж в нюдовых тонах, а волосы распустила и уложила в легкие локоны.

Lenta.ru