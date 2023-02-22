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12 минут назад

57-летняя актриса показала тело в бикини

Lenta.ruиещё 1

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала тело в откровенном наряде и восхитила фанатов.

57-летняя актриса показала тело в бикини
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных кадрах 57-летняя знаменитость запечатлена на фоне гор и моря.

Для фотосессии она примерила бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach белого цвета и пляжный халат, оформленный цветочным принтом.

При этом звезда сделала себе макияж в нюдовых тонах, а волосы распустила и уложила в легкие локоны.

Lenta.ru

Поклонники восхитились моложавой внешностью Херли, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более 137 тысяч лайков. «Боже, женщина, ты великолепна», «Тебе очень подходит белый цвет», «У тебя очень крутая фигура. Завидую», «Я удивляюсь, как она не стареет. Когда ты уже всем расскажешь правду?», «Фантастическая женщина в красивом купальнике», — высказывались они.

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