Жизель Бюндхен повторила свой культовый откровенный образ

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен повторила свой откровенный образ 19-летней давности и восхитила поклонников. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

42-летняя модель появилась на вечеринке в Бразилии в укороченном кроп-топе черного цвета Camarote Brahma и белых джинсах с заниженной линией талии, которые демонстрировали ее подтянутый живот.

В руках она держала золотую сумку, а ее наряд дополняли браслеты, подвеска, серьги-кольца и несколько колец. При этом волосы Бюндхен были распущены.

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Бывший ангел Victoria's Secret воссоздала культовый наряд, в котором она посещала карнавал в Рио-де-Жанейро в 2004 году. Тогда знаменитость сфотографировали в аналогичной укороченной футболке красного цвета и светлых джинсах с заклепками и с низкой посадкой в сочетании с красными шнурком в качестве ремня.

В январе Жизель Бюндхен также снялась в купальнике люксового бренда Versace фиолетового цвета, который оформлен кейпом и глубоким V-образным декольте. Известно, что данная откровенная фотосессия также состоялась в Майами.