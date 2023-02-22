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2 минуты назад

Жизель Бюндхен повторила свой культовый откровенный образ 19-летней давности

Lenta.ru

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен повторила свой откровенный образ 19-летней давности и восхитила поклонников. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Жизель Бюндхен повторила свой культовый откровенный образ
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

42-летняя модель появилась на вечеринке в Бразилии в укороченном кроп-топе черного цвета Camarote Brahma и белых джинсах с заниженной линией талии, которые демонстрировали ее подтянутый живот.

В руках она держала золотую сумку, а ее наряд дополняли браслеты, подвеска, серьги-кольца и несколько колец. При этом волосы Бюндхен были распущены.

Lenta.ru

Бывший ангел Victoria's Secret воссоздала культовый наряд, в котором она посещала карнавал в Рио-де-Жанейро в 2004 году. Тогда знаменитость сфотографировали в аналогичной укороченной футболке красного цвета и светлых джинсах с заклепками и с низкой посадкой в сочетании с красными шнурком в качестве ремня.

В январе Жизель Бюндхен также снялась в купальнике люксового бренда Versace фиолетового цвета, который оформлен кейпом и глубоким V-образным декольте. Известно, что данная откровенная фотосессия также состоялась в Майами.

Жизель Бюндхен была самой высокооплачиваемой моделью в мире по версии Forbes с 2004 по 2013 год. С 2000 по 2005 год она встречалась с актером Леонардо Ди Каприо. В октябре 2022 года Бюндхен развелась со спортсменом Томом Брейди после 13 лет брака.

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