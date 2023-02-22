Российская актриса и телеведущая Агата Муцениеце обратилась с иском в суд. Ответчиком станет ее экс-супруг Павел Прилучный, сообщает «СтарХит».

После развода бывшие супруги поделили между собой недвижимость. Прилучному отошел загородный дом, а Муцениеце с детьми поселилась в квартире в Москве, в районе метро «Речной вокзал». Теперь актриса намерена упрочить свои права на недвижимость и выписать экс-возлюбленного из квартиры.

Еще в начале февраля 2023 года представители Агаты обратились в Головинский районный суд. Звезда намерена признать Павла Прилучного утратившим право пользования московской квартирой и снять с регистрационного учета. На такой шаг Агате пришлось пойти, так как бывший муж по неизвестной причине не выписался из квартиры самостоятельно.