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55 минут назад

Ивлеева раскрыла работу своей мечты

Lenta.ru

Популярная российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева призналась, что давно хотела вести новостные программы на телевидении. Работу мечты она раскрыла в личном Telegram-канале.

Ивлеева раскрыла работу своей мечты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ивлеева рассказала, что со студенчества мечтала работать ведущей утренних новостей.

«У меня мама просыпалась под "Россию 1", и я сидела и думала: вот я готова даже вставать в четыре утра, чтобы сидеть в кадре? *** [работать] по суфлеру и всем говорить, что сегодня в городе таком-то приготовили самые вкусные блинчики», — поделилась она.

Блогерша отметила, что, хотя у нее уже есть заслуги в шоу-бизнесе, она испытывает трепет при просмотре утренних новостей. «Почему я в этом не реализовалась?» — добавила она.

Звёзды,Анастасия Ивлеева,
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