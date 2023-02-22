Гагарина пожаловалась на "холодовую аллергию" и проблемы со сном

Певица Полина Гагарина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась, что зимой ее губы покрываются коркой из-за аллергии на холод.

«Зима конкретно достала. Губы в аллергии. Холодовая аллергия у меня, слышали о такой? Просто корка. Сон с осени заглядывает не часто. Пожаловалась – полегче стало. Работаем», — написала Гагарина.

В начале января Гагарина опубликовала фото с отпуска, на котором предстала в бикини. Подписчикам показалось, что на снимке артистка слишком худая. Они заявили, что от музыкантки остались лишь «одни кости». Некоторые фанаты стали беспокоиться за здоровье звезды, подозревая у нее анорексию.