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1 час назад

Полина Гагарина пожаловалась на "холодовую аллергию" и проблемы со сном

Газета.Ruиещё 1

Певица Полина Гагарина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась, что зимой ее губы покрываются коркой из-за аллергии на холод.

Гагарина пожаловалась на "холодовую аллергию" и проблемы со сном
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Зима конкретно достала. Губы в аллергии. Холодовая аллергия у меня, слышали о такой? Просто корка. Сон с осени заглядывает не часто. Пожаловалась – полегче стало. Работаем», — написала Гагарина.

В начале января Гагарина опубликовала фото с отпуска, на котором предстала в бикини. Подписчикам показалось, что на снимке артистка слишком худая. Они заявили, что от музыкантки остались лишь «одни кости». Некоторые фанаты стали беспокоиться за здоровье звезды, подозревая у нее анорексию.

Ранее Гагарина раскрыла свой минимальный вес и назвала причины резкого похудения.

Звёзды,Полина Гагарина,
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