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1 час назад

«Что за средневековье»: на жену Джигана ополчились зоозащитники

WomanHit.ru

Модель использовала животных для развлечения детей.

«Что за средневековье»: на жену Джигана ополчились зоозащитники
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Оксана Самойлова с размахом отпраздновала трехлетие своего сына Давида. Но забавы, которые жена Джигана подготовила для наследника и его гостей, вызвали оторопь у подписчиков. Ради вечеринки в африканском стиле Самойлова использовала живых существ. Игрушками для ее детей стали арендованные минипиги, сурикаты и мадагаскарские тараканы. Гости и хозяева праздника фотографировались с животными, использовали их как реквизит в конкурсах. Видео и фото, выложенные Самойловой в соцсети, возмутили любителей природы. Мать четверых детей раскритиковали за жестокое обращение с животными:

«„Обычно мелкие животные очень стрессуют“, „Это выйдет из моды, когда за такое будут штрафовать — жестко“, „Представьте, какой стресс у животных! Они в замкнутом пространстве, с ним играют дети“, „Что за средневековье“» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru).

Звёзды,Оксана Самойлова,
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