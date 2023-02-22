«Что за средневековье»: на жену Джигана ополчились зоозащитники

Оксана Самойлова с размахом отпраздновала трехлетие своего сына Давида. Но забавы, которые жена Джигана подготовила для наследника и его гостей, вызвали оторопь у подписчиков. Ради вечеринки в африканском стиле Самойлова использовала живых существ. Игрушками для ее детей стали арендованные минипиги, сурикаты и мадагаскарские тараканы. Гости и хозяева праздника фотографировались с животными, использовали их как реквизит в конкурсах. Видео и фото, выложенные Самойловой в соцсети, возмутили любителей природы. Мать четверых детей раскритиковали за жестокое обращение с животными: