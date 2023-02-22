Укупник рассказал, как Пугачева и Толмацкий создали его образ

"Дал мне очки своей жены, модные, с такими поднимающимися стеклами. Во время съемок я слишком близко пробежал от взрыва, такой был спецэффект, и магний попал на стекла, очки были испорчены", - рассказал Укупник, добавив, что после этого Толмацкий отдал ему очки. "Я оторвал эти штуки накладные и надел очки на "Рождественские встречи".