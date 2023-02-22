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1 час назад

Укупник рассказал, как Пугачева и Толмацкий создали его образ с кудрями и очками

Газета.Ru

Отпраздновавший 18 февраля 70-летие композитор и певец Аркадий Укупник в беседе с mk.ru рассказал, как певица Алла Пугачева и продюсер Александр Толмацкий создали его популярный образ с кудрями и очками.

Укупник рассказал, как Пугачева и Толмацкий создали его образ
Фото: Газета.RUГазета.RU

По словам Укупника, когда в 1991 году Пугачева пригласила его с песней "Фиеста" поучаствовать в ее передаче "Рождественские встречи", она решила, что его образу не хватает кудрей.

"Послала меня к своему стилисту. Он меня постриг и сделал завивку химическую. Хотя у меня вьющиеся волосы от природы, но он сделал "железобетонную" химию, а волосы были длинные", - вспомнил артист.

Очки, продолжил он, к образу добавил продюсер Александр Толмацкий на съемках клипа "Капитанская дочка".

"Дал мне очки своей жены, модные, с такими поднимающимися стеклами. Во время съемок я слишком близко пробежал от взрыва, такой был спецэффект, и магний попал на стекла, очки были испорчены", - рассказал Укупник, добавив, что после этого Толмацкий отдал ему очки. "Я оторвал эти штуки накладные и надел очки на "Рождественские встречи".

Так, собственно, и возник законченный образ. А у Аллы, конечно, глаз — алмаз. О чем говорить! Все это была колоссальная школа: видеть, как она работает, как выступает, как заводит зал, как разговаривает с публикой..." - поделился он.

Звёзды,Аркадий Укупник,Алла Пугачева,
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