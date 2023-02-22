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1 час назад

Дочь Джонни Деппа повторила откровенный образ его бывшей возлюбленной Кейт Мосс

Lenta.ru

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп повторила культовый образ манекенщицы Кейт Мосс, которая ранее состояла в отношениях с ее отцом, актером Джонни Деппом. Комментарии на эту тему появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) журнала i-D.

Дочь Деппа повторила откровенный образ его бывшей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

23-летняя знаменитость позировала перед фотографом в прозрачном платье на лямках и трусах черного цвета. При этом от бюстгальтера она отказалась, а волосы собрала в небрежный пучок. Что касается аксессуаров, то героиня съемки выбрала серьги-кольца и золотой браслет. На размещенном кадре видно, что на ней также отсутствовал макияж.

Пользователи сети обратили внимание, что бывшая возлюбленная Деппа появлялась в аналогичном откровенном наряде на публике в 1993 году на вечеринке агентства Elite Model Agency в Лондоне. «Почему дочь Деппа нарядилась как Мосс, которая буквально состояла в отношениях с ее отцом?», «Вдохновлялась стилем Кейт Мосс?», «Это жутко странно», — высказывались комментаторы.

В ноябре 2022 года Лили-Роуз Депп приняла участие в фотосессии для журнала Elle, примерив откровенные образы. Знаменитость запечатлели в нескольких нарядах, в том числе в черном нижнем белье со стразами, а также в серой футболке, кожаной куртке и красных трусах.

Звёзды,Лили-Роуз Депп,Кейт Мосс,
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