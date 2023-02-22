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2 часа назад

Жерара Пике и его новую девушку выгнали из ресторана

Газета.Ru

Бывшего защитника «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике и его новую девушку Клару Чиа Марти выгнали из ресторана, поскольку его владелец оказался поклонником Шакиры. Об этом сообщает Marca.

Жерара Пике и его новую девушку выгнали из ресторана
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В TikTok завирусился ролик, в котором Жерара Пике и Клару Чиа Марти выгоняют из японского ресторана в Барселоне. На видео пара спешно покидает заведение в расстроенных чувствах. Футболист садится за руль автомобиля, а его новая девушка — на переднее пассажирское сиденье, хлопнув при этом дверью.

Тот, кто выложил видеоролик в социальную сеть, заявил, что им отказали в обслуживании, поскольку владелец ресторана оказался фанатом Шакиры. Никаких других подтверждений тому нет.

В июне прошлого года Шакира и Жерар Пике расстались после 11 лет романа и рождения двоих сыновей. Футболист ушел от певицы к студентке Кларе Чиа Марти.

В январе Шакира выпустила песню, в которой заявила, что «стоит двух 22-летних», и пожелала бывшему бойфренду, променявшему «Ferrari на Renault Twingo, а Rolex — на Casio», отныне тренировать не только мышцы, но и мозги. В том же месяце Жерар Пике опубликовал в социальных сетях первую фотографию с Кларой Чиа Марти.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Шакира со шваброй в руках записала новое обращение к Жерару Пике.

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