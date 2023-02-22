Гоша Куценко признался, что дочери его редко слушаются

Актер Гоша Куценко рассказал в беседе с teleprogramma.pro о своевольном характере дочек.

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Куценко признался, что девочки часто его не слушаются, а авторитетом у них выступает мама.

Актер заявил, что не внушает особого доверия детям. Он сравнил себя со "стулом, на который можно влезть и достать что-то со шкафа".

По словам артиста, дети им "понукают".

"Они меня побаиваются, конечно, в случае каких-то предупредительных воспитательных сигналов используюсь я. Но так я как тряпочка с ними", - добавил звезда.

У Куценко есть три дочери от разных браков. Первенец Полина родилась от актрисы Марии Порошиной.