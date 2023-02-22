Беллуччи встречается с известным режиссером

Пара была замечена на прогулке в Париже.
58-летнюю актрису Монику Беллуччи подозревают в романе с 64-летним американским режиссером Тимом Бертоном. Об этом сообщает французский журнал Paris Match.
Накануне знаменитостей заметили во время прогулки по Парижу. На фотографии, которая была размещена на обложке издания, Моника идет под руку с Бертоном.
Отмечается, что роман между актрисой и режиссером начался в октябре прошлого года. Тогда звезда встретились на кинематографическом фестивале во французском городе Лион.
Тим получил награду из рук Беллуччи. Напомним, Моника была замужем дважды — за фотографом Клаудио Карлосом Бассо и актером Венсаном Касселем. Во втором браке у звезд родились дочери Дева и Леони. Бертон же был женат раз — на фотографе Лене Гайске, однако пара развелась спустя два года. От актрисы Хелене Бонэм Карте у режиссера есть сын Билли Рэй и дочь Нелл.