Беллуччи встречается с известным режиссером

Пара была замечена на прогулке в Париже.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Накануне знаменитостей заметили во время прогулки по Парижу. На фотографии, которая была размещена на обложке издания, Моника идет под руку с Бертоном.

Отмечается, что роман между актрисой и режиссером начался в октябре прошлого года. Тогда звезда встретились на кинематографическом фестивале во французском городе Лион.