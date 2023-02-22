8 знаменитостей, которые сами разрушили свою карьеру

Пока одни годами пытаются выбиться в люди, другие уничтожают карьеру мечты неосторожным словом или поступком.

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В сегодняшней подборке — 9 знаменитостей, которые купались в славе, но что-то пошло не так.

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Линдси Лохан

Линдси начала карьеру рано — в возрасте трех лет. Девочка была успешной моделью и снялась более чем в 100 роликах. Первая роль в большом кино в 11 лет ее прославила. Кто бы мог подумать, что к совершеннолетию восходящая звездочка превратится в проблемную девушку, с которой никто не хочет иметь дело?

Лохан стали запоминать не благодаря новым ролям, а из-за проблем с алкоголем, наркотиками и законом — она несколько раз лежала в реабилитационных клиниках и только к 2013 году наконец смогла избавиться от пагубных пристрастий. Спустя время знаменитость вернулась в профессию, но нет сомнений — шанс стать одной из самых успешных актрис Голливуда был безвозвратно утерян. В актуальной фильмографии Лохан — за редкими исключениями малозаметные роли и проходные проекты.

Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн был соучредителем Miramax и The Weinstein Company, которые выпустили ряд популярных независимых фильмов. На их счету «Криминальное чтиво», «Клерки» и «Секс, ложь и видео», «Король говорит», «Властелин Колец». Другими словами Вайнштейн был очень влиятельной фигурой в Голливуде и, видимо, не стеснялся пользоваться своей властью в отношении молодых актрис и сотрудниц своих компаний, принуждая их к интимной связи. В октябре 2017 года в New York Times вышла статья, в которой он обвинялся в сексуальных домогательствах к ряду женщин, включая актрису Эшли Джадд.

Первоначально продюсер опубликовал заявление с извинениями за свои поступки, но после разговора с адвокатом заявил, что многие обвинения не соответствуют действительности. Тем не менее он быстро лишился должностей и отбывает срок в тюрьме. Харви бросила жена. Карьера разрушена, но уходить от ответственности ему удавалось невероятно долго: непристойное поведение он позволял себе на протяжении трех десятков лет.

Кэтрин Хейгл

Кэтрин Хейгл ждала многообещающая карьера после того, как она получила роль Иззи Стивен в «Анатомии страсти». Съемки шли в течение пяти лет, и в 2007 году знаменитость получила премию «Эмми Прайм-тайм» за выдающуюся женскую роль в драматическом сериале. Параллельно звезда исполнила главные роли в фильмах «Мой отец — герой», «Немножко беременна», «27 свадеб», «Голая правда», «Киллеры», «Жизнь, как она есть» и «Старый Новый год».

Спустя год Кэтрин снова номинировали на «Эмми». Вместо признательности актриса выдала порцию критики: заявила, что качество сценария прославившего ее сериала было «ниже среднего», а создателей фильма «Залетела» раскритиковала за сексизм, пожаловавшись, что ей пришлось играть стерву и зануду на фоне привлекательных веселых парней. Эти неосторожные высказывания коллеги по цеху приняли близко к сердцу. И Кэтрин стала изгоем в профессиональных кругах. Хотя нашлись и те, кто вступился за актрису, слова обратно не заберешь.

Мэл Гибсон

Лауреат двух премий «Оскар» и премии «Золотой глобус» нечасто появляется на экранах. Репутация, а заодно и карьера Мэла Гибсона серьезно пошатнулась в 2009 году, когда он попался на вождении в нетрезвом виде. Возможно, проблем у звезды было бы меньше, если бы при задержании он молчал. Но, увы, актер разразился антисемитской тирадой, которую мы цитировать не будем. Не прошло и года, Гибсон снова угодил в публичный скандал: достоянием СМИ стали его расистские комментарии в адрес его тогдашней партнерши. С тех пор актер сменил вектор карьеры на чуть менее публичный и претендует в основном на кресло режиссера.

Аманда Байнс

Аманда Байнс была звездой Nickelodeon, затем перебралась в молодежные комедии, но, видимо, не справилась со славой и деньгами. Актриса стала регулярно попадать в криминальные истории: то станет виновницей ДТП, то пожар на чужой лужайке устроит. Более того, однажды ее поймали на магазинной краже. В конце концов Аманда «взяла перерыв» — по сути, завершила карьеру. Последний фильм с ее участием вышел в 2010 году.

Чарли Шин

У звезды «Двух с половиной мужчин» однажды произошел публичный срыв. Тогда актер заявил, что в нем течет «тигриная кровь» и вообще он, мол, неуязвим. На бахвальстве Чарли не остановился и оскорбил Чака Лорри, за что и был уволен. За свои высказывания он поплатился карьерой и фактически остался почти без работы на актерском поприще.

Михаил Ефремов

Карьеру заслуженного артиста РФ загубило пристрастие к алкоголю. В 2020 году Михаил Ефремов сел за руль в нетрезвом состоянии, поездка закончилась трагедией. Автомобиль выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с другой машиной, водитель которой скончался в больнице. В результате актера отправили за решетку на семь с половиной лет. В теории Ефремов может выйти на свободу раньше по УДО, но гарантий этому нет, как и уверенности, что он продолжит карьеру как ни в чем ни бывало.

Канье Уэст

Чтобы перечислить все проколы американского рэпера, нужен не один час. Нападения на фанатов и папарацци, публичные перепалки с коллегами, опоздания на мероприятия и высказывания сомнительного характера — все это Канье Уэсту долгие годы сходило с рук под видом эпатажа. Но в 2022 году, когда для отмены звезды стало достаточно нескольких старых постов, он попался.