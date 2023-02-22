Екатерина Климова: секрет преображения

Имя Екатерины Климовой в последнее время на слуху. Прежде всего потому, что недавно она судилась с бывшим мужем Игорем Петренко из-за его задолженности по алиментам. Актер в какой-то момент перестал выплачивать Климовой деньги на содержание двух сыновей - 16-летнего Матвея и 14-летнего Корнея. Екатерине в связи с этим пришлось подавать исковое заявление. Оно было удовлетворено, в итоге Петренко перечислил на счет своих наследников аж 6 млн рублей, погасил долг. Но сейчас уже сам обратился в суд с просьбой уменьшить сумму ежемесячных выплат сыновьям, поскольку в новом браке с Кристиной Бродской у него родились еще трое детей, которых тоже надо кормить и одевать. Заявление актеру пока вернули, поскольку он не попытался урегулировать вопрос с экс-супругой в досудебном порядке.

Фото: Мир новостей Мир новостей

А сама экс-супруга тем временем как-то по-особенному расцвела. Климова и раньше прекрасно выглядела, но сейчас, как отмечают в соцсетях, актриса сама на себя не похожа. Овал ее лица стал точеным, с высокими скулами, а губы заметно увеличились в объеме. При этом все мимические морщинки пропали. «Сделала пластику?» - гадают поклонники.

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К слову, Екатерина никогда не высказывалась против хирургического омоложения, но намекнула, что такие вещи она никогда не станет обсуждать пуб­лично:

"Если женщина так посчитала нужным, то это только ее личное дело. Мне кажется, это интимные вопросы: с кем ты спишь, что себе отрезал, сколько денег у тебя в кошельке".

При этом актриса подчеркнула, что следить за внешностью и в случае чего корректировать ее — это модный и нужный тренд:

"Мне кажется, сейчас такое время, когда женщины делают максимально все для того, чтобы выглядеть внешне хорошо".

Известно, что сама Климова является постоянной клиенткой одной элитной клиники эстетической медицины. И вроде как недавно ей там провели процедуру клеточного омоложения: вкололи в лицо гель на основе плазмы из ее собственной крови. Но достаточно ли этого для того, чтобы измениться так, как изменилась Екатерина?

"Нет, недостаточно, - отметил пластический хирург Александр Вдовин. - По одним только фотоснимкам сложно с точностью сказать, что именно сделала красавица Климова. Но здесь явно присутствует целый комплекс мер, а не только плазмолифтинг, который не дал бы такого результата. Для начала можно предположить правильное питание. Актриса сильно похудела. А добиться такой «фигуры лица», как я обычно говорю, можно либо операционно, либо с помощью нитевого лифтинга и аппаратных технологий".