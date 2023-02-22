Ивлеева назвала работу своей мечты

«У меня мама просыпалась под "Россию 1", и я сидела и думала: вот я готова даже вставать в четыре утра, чтобы сидеть в кадре? Работать по суфлеру и всем говорить, что сегодня в городе таком-то приготовили самые вкусные блинчики», — рассказала она в голосовом сообщении.