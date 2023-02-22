Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз

Было или не было? Джуд Лоу породил слухи о том, что он стал отцом ещё одного малыша со своей нынешней женой Филлипой Коан. Пару застали папарацци в аэропорту Хитроу в Лондоне с двумя детскими колясками вместо привычной одной. Это даёт нам повод предположить, что семья номинанта на премию «Оскар» стала ещё больше!

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Если приятная новость подтвердится, то это будет седьмой наследник Лоу и второй совместный ребёнок супругов. О первом рождении актёр случайно проболтался на вечернем шоу Джимми Фэллона. «Мы чувствуем себя счастливыми, что попали в такое время, когда мы могли... просто вить гнездышко и наслаждаться обществом друг друга и каждым днём по мере его наступления. Мне очень повезло, что я связан с той, в кого безумно влюблён», — сказал он пару лет назад.

В интервью для журнала Telegraph в 2020 году Джуд ясно дал понять, что он сделал правильный выбор. «Мне повезло быть с человеком, с которым мне так весело, как никогда в жизни. У нас невероятно стабильная, здоровая, замечательная семья, и это касается моих детей, которые уже взрослые... а младшие — это просто столько радости и столько веселья», — признался актёр.