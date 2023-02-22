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Владелец ресторана выгнал Жерара Пике и его новую девушку

Футболиста Жерара Пике и его новую девушку Клару Чиа Марти выгнали из ресторана. Об этом сообщает Marca.

Владелец ресторана выгнал Жерара Пике и его новую девушку
© Социальные сети

Инцидент произошел в одном из японских ресторанов Барселоны. На вирусном ролике в TikTok в видно, как пара покидает ресторан в расстроенных чувствах, Пике садится за руль автомобиля, а его новая девушка заняла переднее пассажирское сиденье, хлопнув дверью.

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Выяснилось, что владелец ресторана является фанатом певицы Шакиры, поэтому в обслуживании Пике и Марти было отказано.

Напомним, что Шакира и Жерар Пике расстались после 11 лет романа. В отношениях у пары родились двое сыновей.

Ранее французская пресса заподозрила Белуччи в новом романе.

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