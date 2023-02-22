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58 минут назад

Ксению Собчак раскритиковали за яркий макияж на пляже

Газета.Ru

Журналистку Ксению Собчак раскритиковали за яркий макияж на пляже. Соответствующие фотография и комментарии появились на ее странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Собчак раскритиковали за яркий макияж на пляже
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ксения Собчак опубликовала в социальных сетях селфи с сыном, сделанное на пляже в Дубае. «Что главное на этом фото? Правильно! То, что мы под шатром. Для меня очень важен выход вот в эту зону уединения, хотя Платон со мной не согласен и рвется в бой в гигантский бассейн», — подписала снимок журналиста.

На фотографии с пляжа Собчак предстала с ярким макияжем, что вызвало вопросы у ее подписчиков. «Главное — красная помада на пляже», «Как узнают русских в отпуске — на пляж с макияжем», «Зачем губная помада на пляже?», — писали они в комментариях.

Некоторые обвинили журналистку в чрезмерном фотошопе. «Ксения, вы хоть очки снимайте, когда фото обрабатываете. Что за дикий фильтр?», — написал один из ее фолловеров.

Звёзды,Ксения Собчак,
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