Журналистку Ксению Собчак раскритиковали за яркий макияж на пляже. Соответствующие фотография и комментарии появились на ее странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Ксения Собчак опубликовала в социальных сетях селфи с сыном, сделанное на пляже в Дубае. «Что главное на этом фото? Правильно! То, что мы под шатром. Для меня очень важен выход вот в эту зону уединения, хотя Платон со мной не согласен и рвется в бой в гигантский бассейн», — подписала снимок журналиста.

На фотографии с пляжа Собчак предстала с ярким макияжем, что вызвало вопросы у ее подписчиков. «Главное — красная помада на пляже», «Как узнают русских в отпуске — на пляж с макияжем», «Зачем губная помада на пляже?», — писали они в комментариях.