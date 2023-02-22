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1 час назад

Новый бойфренд Ани Лорак сделал признание

New Magazine

Избранник певицы написал трогательный пост.

Новый бойфренд Лорак сделал признание
Фото: New MagazineNew Magazine

Не так давно Ани Лорак показала всем своего нового возлюбленного. Избранника певицы зовут Исаак Виджраку — он живет в Испании на Ибице, он — инструктор по йоге и терапевт, увлекается философией. Мужчина не в браке, но у него есть двое детей.

Он уже успел поделится в своей соцсети совместным фото с певицей и признаться ей в любви. Сделал это очень красиво и в философской манере. «Любовь в отношениях — высшее искусство…Нелегко овладеть необходимыми навыками, чтобы стать художником собственного сердца. Но если вы справились и прошли этот квест, нужный человек найдет вас, притянется.. Счастлив, что мы нашли друг друга, моя любовь Ани», — рассуждает Исаак.

А Лорак в комментариях к посту ответила: «Я люблю тебя».

Напомним, 14 февраля певица решила открыться и сделала признание. Артистка предъявила поклонникам нового возлюбленного. Она разместила фото и написала «Блаженна любовь, которая стучится в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду… Моя любовь», — пописала публикацию Лорак.

Напомним, после начала спецоперации Ани Лорак уехала из России и долгое время находилась в Испании. Вероятно, там и случилось знакомство со стройным мулатом. В конце минувшего года артистка показала ролик, снятый на побережье. На нем она нежничает с неким высоким красавцем, не показывая его лица. Тогда досужие фанаты заподозрили, что Лорак наконец нашла счастье в новых отношениях. Поговаривали, что артистка закрутила роман с собственным учителем йоги. Однако поклонники певицы не все одобрили ее выбор. «Такая красавица и.. Нам выбор не понравился», «Своеобразный вкус у женщины, конечно. Или это безысходность», — пишут фолловеры.

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