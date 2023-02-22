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2 часа назад

TMZ: певица Аврил Лавин разорвала помолвку с рэпером Mod Sun

Мария Иглина

Певица Аврил Лавин разорвала отношения с рэпером Mod Sun меньше чем через год после помолвки. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник.

TMZ: Аврил Лавин разорвала помолвку с рэпером Mod Sun
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

По словам инсайдера, пара какое-то время пыталась наладить отношения, однако попытки так и не увенчались успехом. Причина расставания не сообщается.

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Стоит отметить, что представители рэпера Mod Sun заявили, что пара все еще помолвлена и три дня назад, перед его отъездом в тур, они были вместе.

Напомним, что впервые о романе Аврил Лавин и рэпера Mod Sun стало известно в феврале 2021 года. А в апреле прошлого года пара объявила о помолвке.

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