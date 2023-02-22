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54 минуты назад

Сергей и Дарья Пынзарь поселились в Дубае в обшарпанной квартире

WomanHit.ru

Пара собирается перебраться из Турции в Эмираты.

Пынзарь поселились в Дубае в обшарпанной квартире
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Бывшие участники «Дома 2» Сергей и Дарья Пынзарь подумывают о смене места жительства. Сейчас семья живет в турецкой Аланье. Супруги приехали на разведку в Дубай, где хотят приобрести жилье. Однако временное пристанище звездного семейства оказалось не самым уютным и симпатичным.

Знаменитая парочка вместе с двумя сыновьями намерена провести в ОАЭ десять дней. В первый же день Дарья поделилась в соцсетях впечатлениями от города и планами на отпуск: «Тут очень жарко, ветрено и многолюдно. В том году людей было явно меньше. Из целей: провести классно время с детьми, Лего ленд и Дино парк. Лично я очень хочу посетить Глобал Виладж, ну и разузнать про инвестиции в Дубай» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru).

Сергей выложил в соцсети видео апартаментов, в которые они заселились. Жилье оказалась странным: в нем множество комнат непонятного предназначения, окна и двери не открываются, а войти в квартиру можно только с помощью Wi-Fi. Необходимая мебель и техника в апартаментах есть, правда холодильник обшарпанный, кухонная зона тесная, а дешевые предметы интерьера не добавляют уюта жилищу.

Звёзды,Сергей Пынзарь,Дарья Пынзарь,
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