Пынзарь поселились в Дубае в обшарпанной квартире

Бывшие участники «Дома 2» Сергей и Дарья Пынзарь подумывают о смене места жительства. Сейчас семья живет в турецкой Аланье. Супруги приехали на разведку в Дубай, где хотят приобрести жилье. Однако временное пристанище звездного семейства оказалось не самым уютным и симпатичным.

Знаменитая парочка вместе с двумя сыновьями намерена провести в ОАЭ десять дней. В первый же день Дарья поделилась в соцсетях впечатлениями от города и планами на отпуск: «Тут очень жарко, ветрено и многолюдно. В том году людей было явно меньше. Из целей: провести классно время с детьми, Лего ленд и Дино парк. Лично я очень хочу посетить Глобал Виладж, ну и разузнать про инвестиции в Дубай» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru).