Пынзарь поселились в Дубае в обшарпанной квартире

Пара собирается перебраться из Турции в Эмираты.
Бывшие участники «Дома 2» Сергей и Дарья Пынзарь подумывают о смене места жительства. Сейчас семья живет в турецкой Аланье. Супруги приехали на разведку в Дубай, где хотят приобрести жилье. Однако временное пристанище звездного семейства оказалось не самым уютным и симпатичным.
Знаменитая парочка вместе с двумя сыновьями намерена провести в ОАЭ десять дней. В первый же день Дарья поделилась в соцсетях впечатлениями от города и планами на отпуск: «Тут очень жарко, ветрено и многолюдно. В том году людей было явно меньше. Из целей: провести классно время с детьми, Лего ленд и Дино парк. Лично я очень хочу посетить Глобал Виладж, ну и разузнать про инвестиции в Дубай» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru).
Сергей выложил в соцсети видео апартаментов, в которые они заселились. Жилье оказалась странным: в нем множество комнат непонятного предназначения, окна и двери не открываются, а войти в квартиру можно только с помощью Wi-Fi. Необходимая мебель и техника в апартаментах есть, правда холодильник обшарпанный, кухонная зона тесная, а дешевые предметы интерьера не добавляют уюта жилищу.