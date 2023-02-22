Популярная порноактриса назвала причину прихода в индустрию

«Я пришла в эту индустрию, потому что хотела выражать и изучить свою сексуальность. Все вот настолько просто. У меня была страсть, я хотела взаимодействовать с людьми, у которых такие же взгляды, и заниматься хорошим сексом на камеру», — заявила Уайт. Звезда порно добавила, что остальные ее достижения являются лишь дополнительными бонусами к этим целям.