Возлюбленная Паттинсона пожаловалась, что артист "носит маску" даже дома

Актриса и модель Сьюки Уотерхаус в интервью The Times пожаловалась, что ее возлюбленный Роберт Паттинсон не всегда может быть собой даже в домашней обстановке.

«Это часть его работы — носить маску. Но он думает, что люди (папарацци — «Газета.Ru») преследуют его, даже если мы на диване. У него просто такой менталитет», — отметила Уотерхаус.

Она также подчеркнула, что надеется получить от него профессиональные рекомендации и рассчитывает на содействие Паттинсона в киноиндустрии. Уотерхаус добавила, что счастлива в отношениях с артистом. По словам модели, они практически не расставались со звездой «Сумерек» во время их пятилетнего романа.