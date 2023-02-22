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38 минут назад

Возлюбленная Паттинсона пожаловалась, что артист "носит маску" даже дома

Газета.Ru

Актриса и модель Сьюки Уотерхаус в интервью The Times пожаловалась, что ее возлюбленный Роберт Паттинсон не всегда может быть собой даже в домашней обстановке.

Возлюбленная Паттинсона пожаловалась, что артист "носит маску" даже дома
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это часть его работы — носить маску. Но он думает, что люди (папарацци — «Газета.Ru») преследуют его, даже если мы на диване. У него просто такой менталитет», — отметила Уотерхаус.

Она также подчеркнула, что надеется получить от него профессиональные рекомендации и рассчитывает на содействие Паттинсона в киноиндустрии. Уотерхаус добавила, что счастлива в отношениях с артистом. По словам модели, они практически не расставались со звездой «Сумерек» во время их пятилетнего романа.

Ранее Паттинсон снялся в новой рекламе парфюма Dior.

Звёзды,Роберт Паттинсон,
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