Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Девушка актера Роберта Паттинсона рассказала о его мании преследования

Мир24иещё 3

Возлюбленная актера Роберта Паттинсона модель и актриса Сьюки Уотерхаус рассказала, что в домашней обстановке он может носить маску. В интервью изданию The Times она призналась, что он нервничает из-за возможной слежки за ним.

Возлюбленная Роберта Паттинсона рассказала о его особенности
Фото: Мир24Мир24

По словам 31-летней модели, ему сложно оставаться собой даже в те моменты, когда они находятся наедине. Из-за популярности на него иногда накатывает мания преследования.

«Это часть его работы – носить маску. Но он думает, что папарацци преследуют его, даже если мы на диване. У него просто такой менталитет», – сказала девушка.

Также Уотерхаус поделилась, что хотела бы, чтобы ее избранник помогал ей в актерской карьере. Иногда она просит помочь ей с прослушиваниями. Актриса призналась, что она в шоке, что их отношения длятся столь долго – Роман Сьюки и Роберта начался в 2018 году.

Пара живет в Лондоне и старается вести не публичный образ жизни. Недавно они приобрели дом площадью 253 квадратных метра на Голливудских холмах, который обошелся им более чем в $5,3 млн.

Напомним, летом 2022 года стало известно об отношениях актера Джареда Лето с моделью из России. А актриса Дрю Бэрримор в декабре прошлого года рассказала о новом романе после развода с Уиллом Копелманом и шести лет одиночества.

Звёзды,Уилл Копелман,Дрю Бэрримор,Джаред Лето,Роберт Паттинсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий