Возлюбленная Роберта Паттинсона рассказала о его особенности

Возлюбленная актера Роберта Паттинсона модель и актриса Сьюки Уотерхаус рассказала, что в домашней обстановке он может носить маску. В интервью изданию The Times она призналась, что он нервничает из-за возможной слежки за ним.

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По словам 31-летней модели, ему сложно оставаться собой даже в те моменты, когда они находятся наедине. Из-за популярности на него иногда накатывает мания преследования.

«Это часть его работы – носить маску. Но он думает, что папарацци преследуют его, даже если мы на диване. У него просто такой менталитет», – сказала девушка.

Также Уотерхаус поделилась, что хотела бы, чтобы ее избранник помогал ей в актерской карьере. Иногда она просит помочь ей с прослушиваниями. Актриса призналась, что она в шоке, что их отношения длятся столь долго – Роман Сьюки и Роберта начался в 2018 году.