Асмус разозлила подписчиков своим высказыванием

«Хорошо говорить, когда природа не обидела», «Девушки, пожалуйста, делайте с собой, что хотите, если вы считаете это нужным», «Считаю этот пост мерзким. Каждый сам вправе решать, что ему делать со своим телом», «Забавно это читать от цветущей и молодой. У вас пока еще все в порядке. Я в 35 тоже бунтовала, а в 41 пыл поугас», — прокомментировали юзеры.