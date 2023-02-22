Как Рианна нашла свое счастье

Он ждал внимания певицы долгих десять лет.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Около двух недель назад меломаны собрались у экранов во время футбольного матча, чтобы услышать возвращение той, которая не пела больше 12 лет. Это выступление должно было стать грандиозным камбэком Рианны на большую сцену. Фанаты мечтали: сейчас выступление, может быть, новые песни, а потом альбом и мировой тур. Но вместо этого девушка, чья жизнь долгое время была посвящена только музыке, сообщила о второй беременности.

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«Выход только через окно»

Ее карьера была стремительной: еще вчера малышка Рири жила в маленьком домике на Барбадосе, мирилась с выходками пьющего отца и мечтала о большой сцене, напевая песни для младших братьев. Ее талант заметил один из американских продюсеров и предложил Рианне организовать встречу с одним из самых могущественных музыкантов США — Джей Зи.

На встречу Рианна Фенти пришла в джинсах, она надеялась, что рэпер послушает хотя бы одну песню из сборника, который она крепко сжимала в руках. Но Джей Зи молча прослушал все композиции, а затем так же, молча, подошел к двери офиса и закрыл ее на ключ, опустился в кресло напротив Рианны и произнес:

«Ты подпишешь со мной контракт. И станешь звездой. Или у тебя есть лишь один выход — через окно!»

То ли выходить с 46 этажа Рири не хотелось, то ли она поняла, что совершает главный шаг в жизни, но тут же кивнула. Так начался ее невероятный взлет: «платинвые» диски, первые места в хит-парадах, миллионы восторженных поклонников.

Любовь зла

А в личной жизни дивы все было далеко не так сказочно: она скрывала влюбленности и ни с одним из ухажеров не появлялась на публике, пока не встретила Криса Брауна. Обаятельный рэпер клялся ей в любви, мечтал о детях, но прятал телефоны, а СМИ писали, что Крис неверен Рианне.

В одну из ссор певица потребовала показать переписки, схватилась за смартфон, а когда Браун попытался его отнять, облила его водой. Рэпер был в ярости. Он замахнулся и ударил диву по лицу, а потом еще и еще. Пока красивое лицо Рианны не превратилось в сплошной кровоподтек.

Об этом писала все газеты мира: фото Рири, обезображенной побоями «украшало» обложки. И все же, спустя полгода, певица вернулась к Брауну, дав ему еще один шанс.

Но отношения снова не сложились, и Рианна решила полностью посвятить себя карьере. Она начина романы, но они ни к чему не приводили: среди ее возлюбленных были Дрейк и Леонардо Ди Каприо, Джаред Лето и арабские шейхи.

Счастье было рядом

После очередного расставания Рири отправилась на обед с близким другом Асапом Роки. Они дружили уже десять лет, но влюбленного взгляда певица не замечала. Или предпочитала не замечать. Так бы продолжалось и дальше, если бы однажды рэпер не попросил у Рианны дать ему шанс.

Они стали неразлучными, рядом с Асапом Рири обрела то, о чем давно мечтала, — спокойствие. Она перестала выступать, погрузилась в бизнес, а в начале 2022 года сообщила о беременности. После рождения сына Рианна думала вернуться к музыке. Она признавалась, что совершенно счастлива и готова делиться творчеством.