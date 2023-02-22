59-летняя актриса появилась на Неделе моды в откровенном корсете

Американская телеведущая и актриса Лиза Ринна посетила Неделю моды в Лондоне в откровенном наряде. Соответствующие снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

59-летняя знаменитость появилась на одном из показов в костюме бренда Girls Don’t Cry бежевого цвета, который состоял из пиджака, белой рубашки и корсета на шнуровке. Образ телезвезды дополнили кружевные чулки марки Dilara Findikoglu в тон одежды, а также макияж в нюдовых оттенках. При этом от аксессуаров она отказалась.

Подписчики неоднозначно отнеслись к внешнему виду Ринны. Некоторые поклонники оценили моложавую внешность манекенщицы, в то время как другие раскритиковали ее наряд. «Слишком пошло», «Костюм совершенно не красит вашу фигуру», «Идиотский костюм», «Отстой», — высказывались пользователи сети.