Серябкина призналась, что ее ребенок начал увлекаться рисованием

Певица Ольга Серябкина рассказала, что ее годовалый сын Лука от Георгия Накчебии увлекся рисованием. Об этом пишет The Voice.
«У него постоянно что-то новое в жизни происходит. Вот сейчас начал обращаться внимание на ручку и бумагу. Ему стало интересно рисовать, хотя раньше он к этому занятию был равнодушен. Не знаю, правда, будет ли он дальше этим заниматься, но, думаю, годам к трем я пойму, чем мой сын интересуется», — подчеркнула Серябкина.
Исполнительница заверила, что не собирается навязывать сыну свои интересы. По словам певицы, она хочет, чтобы ее малыш рос счастливым и здоровым мальчиком. Серябкина призналась, что ей было непросто выбрать няню для своего ребенка, поэтому в этом вопросе она предпочла опереться на опыт своих подруг и подобрать сотрудницу по их рекомендациям.