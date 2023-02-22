Серябкина призналась, что ее ребенок начал увлекаться рисованием

«У него постоянно что-то новое в жизни происходит. Вот сейчас начал обращаться внимание на ручку и бумагу. Ему стало интересно рисовать, хотя раньше он к этому занятию был равнодушен. Не знаю, правда, будет ли он дальше этим заниматься, но, думаю, годам к трем я пойму, чем мой сын интересуется», — подчеркнула Серябкина.