Настя Ивлеева исключила дружбу с Идой Галич

Блогерши Настя Ивлеева и Ида Галич вместе начинали творческий путь. Молодые девушки вместе записывали смешные ролики и называли себя подружками, но идиллия между ними кончилась, когда Галич родила.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Пути блогерш разошлись, когда Ида с головой ушла в материнство, а Ивлеева продолжила строить карьеру. Некоторые поклонники до сих пор не теряют надежды, что две популярные блогерши подружатся вновь, поэтом задают Насте соответствующие вопросы.Однако в личном YouTube-канале Ивлеева решила расставить все точки.