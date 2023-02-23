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1 час назад

Настя Ивлеева исключила дальнейшую дружбу с Идой Галич

Слово и Делоиещё 3

Блогерши Настя Ивлеева и Ида Галич вместе начинали творческий путь. Молодые девушки вместе записывали смешные ролики и называли себя подружками, но идиллия между ними кончилась, когда Галич родила.

Настя Ивлеева исключила дружбу с Идой Галич
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Пути блогерш разошлись, когда Ида с головой ушла в материнство, а Ивлеева продолжила строить карьеру. Некоторые поклонники до сих пор не теряют надежды, что две популярные блогерши подружатся вновь, поэтом задают Насте соответствующие вопросы.Однако в личном YouTube-канале Ивлеева решила расставить все точки.

Она объяснила, что уже давно не общается со старой подругой, и у них нет ничего общего. Девушек связывают только воспоминания о прошлом.

Звёзды,Ида Галич,
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