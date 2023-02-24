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1 час назад

Агата Муцениеце рассказала, как чувствует себя после операции

Super.ruиещё 2

На днях актриса, модель и телеведущая попала в крепкие руки хирургов. О том, что она сделала операцию по коррекции зрения, Агата рассказала на своей странице в Инстаграме (запрещен в РФ). Сейчас у звезды реабилитационный период — понадобится еще пара дней, прежде чем она вернется к работе. Впрочем, это скорее условность: судя по всему, девушка чувствует себя прекрасно.

Агата Муцениеце рассказала, как чувствует себя после операции
Фото: Super.ruSuper.ru

«Я закапала глазки, проснулась абсолютно нормально, а спала как ребенок... Сегодня проснулась, и как будто ничего не было. It's amazing (это потрясающе. — Прим. Super), ребята! Я вижу каждый домик, каждое окошко, я включила сериальчик — и четче я даже в линзах не видела», — восхищается Агата.

В сторис актриса не сдерживает эмоций: смеется и шутит, что теперь умеет видеть даже сквозь туман. Даже унылый московский пейзаж не омрачил ее радость.

Напомним, недавно стало известно, что Агата подала в суд на Павла Прилучного, чтобы узаконить права на их общую квартиру. Актер отреагировал на это резко и даже, по словам его бывшей жены, использовал нецензурную брань. Чувствуем, разбирательство предстоит долгое, так что острое зрение как раз пригодится Агате, чтобы читать в суде стопки документов.

Звёзды,Агата Муцениеце,
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