Агата Муцениеце рассказала, как чувствует себя после операции

На днях актриса, модель и телеведущая попала в крепкие руки хирургов. О том, что она сделала операцию по коррекции зрения, Агата рассказала на своей странице в Инстаграме (запрещен в РФ). Сейчас у звезды реабилитационный период — понадобится еще пара дней, прежде чем она вернется к работе. Впрочем, это скорее условность: судя по всему, девушка чувствует себя прекрасно.

Фото: Super.ru Super.ru

«Я закапала глазки, проснулась абсолютно нормально, а спала как ребенок... Сегодня проснулась, и как будто ничего не было. It's amazing (это потрясающе. — Прим. Super), ребята! Я вижу каждый домик, каждое окошко, я включила сериальчик — и четче я даже в линзах не видела», — восхищается Агата.

В сторис актриса не сдерживает эмоций: смеется и шутит, что теперь умеет видеть даже сквозь туман. Даже унылый московский пейзаж не омрачил ее радость.