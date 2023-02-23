Муцениеце отреагировала на мат Прилучного в свою сторону

История взаимоотношений артистов Агаты Муцениеце и Павла Прилучного после их развода набирает обороты. После информации о том, что актриса подала в суд на бывшего мужа, он ее обматерил. Об этом сама знаменитость рассказала своим подписчикам в одной из социальных сетей.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Артистка опубликовала видео, на котором показала свое состояние после общения с экс-супругом. Она подписала свой ролик фразой: «Я после того, как бывший использовал в твою сторону нецензурную брань».

В публикации Муцениеце подпевает строкам из популярной композиции, намекая на то, что она вызывает сильные эмоции у экс-мужа.

— Потому что я искусство, вызываю в тебе чувства, — спела она.