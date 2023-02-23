Утяшева раскрыла секрет своей бурной сексуальной жизни

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике продолжает вести активный образ жизни. 37-летняя спортсменка по-прежнему занимается спортом и следит за своей точеной фигурой.

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Ляйсан утверждает, что сбалансированное питание и регулярная физическая нагрузка благоприятно влияют не только на внешний вид и самочувствие, но и на качество сексуальной жизни.

Также супруга комика Павла Воли подчеркнула, что вывести секс на новый уровень ей помогает не только правильное питание, но и регулярная физическая активность, ведь спорт здорово повышает уровень выносливости, что добавляет огня романтическим отношениям. Не оставила без полезных рекомендаций гимнастка и сильный пол.

«Мужчинам я бы посоветовала обратить внимание на растяжку. Сильному полу упражнения на стретчинг помогут улучшить кровообращение органов таза и не допускать застоев, которые сильно влияют на мужское здоровье», — добавила Ляйсан.