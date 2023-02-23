Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Ляйсан Утяшева раскрыла секрет своей бурной сексуальной жизни с Павлом Волей

Popcake.tv

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике продолжает вести активный образ жизни. 37-летняя спортсменка по-прежнему занимается спортом и следит за своей точеной фигурой.

Утяшева раскрыла секрет своей бурной сексуальной жизни
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Ляйсан утверждает, что сбалансированное питание и регулярная физическая нагрузка благоприятно влияют не только на внешний вид и самочувствие, но и на качество сексуальной жизни.

Также супруга комика Павла Воли подчеркнула, что вывести секс на новый уровень ей помогает не только правильное питание, но и регулярная физическая активность, ведь спорт здорово повышает уровень выносливости, что добавляет огня романтическим отношениям. Не оставила без полезных рекомендаций гимнастка и сильный пол.

«Мужчинам я бы посоветовала обратить внимание на растяжку. Сильному полу упражнения на стретчинг помогут улучшить кровообращение органов таза и не допускать застоев, которые сильно влияют на мужское здоровье», — добавила Ляйсан.

Также чемпионка попросила мужчин не забывать о нагрузке на ноги и спину, чтобы сделать их крепче. По словам победительницы Кубка мира, это лишь добавит бонусов интимной жизни.Отметим, что Утяшева неоднократно говорила о том, как прекрасен их секс с Павлом Волей. Спортсменка прозрачно намекала, что Павел обладает нечеловеческой выносливостью и порой даже Ляйсан требуется отдых от неугомонного супруга.

Звёзды,Ляйсан Утяшева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий