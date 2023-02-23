Газманов объяснил, зачем заклеил лого дорогого бренда на куртке

Певец Олег Газманов во время выступления на митинг-концерте в Лужниках заклеил логотип Prada на своей куртке, чтобы не рекламировать бренд по телевидению. Об этом заявил сам артист.

Фото: Ura.Ru Ura.Ru

«Я не имел права рекламировать тот или иной бренд в рамках телевизионного эфира, а правило — есть правило. И я с этим согласен», — цитирует Газманова «Ридус».

Певец выступал в куртке Prada за 340 тысяч рублей на митинг-концерте в Лужниках 22 февраля. СМИ предположили, что он хотел выглядеть патриотично, поэтому заклеил логотип.