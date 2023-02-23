Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
27 минут назад

Певец Газманов во время концерта в Лужниках закрыл бренд Prada, чтобы не рекламировать его

Ura.Ru

Певец Олег Газманов во время выступления на митинг-концерте в Лужниках заклеил логотип Prada на своей куртке, чтобы не рекламировать бренд по телевидению. Об этом заявил сам артист.

Газманов объяснил, зачем заклеил лого дорогого бренда на куртке
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Я не имел права рекламировать тот или иной бренд в рамках телевизионного эфира, а правило — есть правило. И я с этим согласен», — цитирует Газманова «Ридус».

Певец выступал в куртке Prada за 340 тысяч рублей на митинг-концерте в Лужниках 22 февраля. СМИ предположили, что он хотел выглядеть патриотично, поэтому заклеил логотип.

На концерт в честь Дня защитника Отечества в Лужниках приехал президент России Владимир Путин. В мероприятии приняли участие SHAMAN (Ярослав Дронов), Николай Басков, Николай Расторгуев, «Любэ» и Олег Газманов. Также среди приглашенных артистов были творческие коллективы из Донбасса и народные артисты России Андрей Соколов, Эдгард и Аскольд Запашные.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Звёзды,Ярослав Дронов,Олег Газманов,Андрей Соколов,Николай Расторгуев,Николай Басков,Владимир Путин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий