«Если рядом с вами мужчина, который не принимает вас…»

Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись почти три года назад. Они расставались друзьями, но в итоге сейчас открыто конфликтуют из-за общего дома. Оказалось, что бывшие супруги до сих пор живут под одной крышей.

Кристина редко говорит о личном, но недавно прокомментировала пластические операции, которые делают девушки. По словам Асмус, не стоит слушать врачей, которые пытаются продать свои услуги. Кроме того, актриса считает, что женщине не надо менять свою внешность, если этого хочет мужчина.

Она назвала таких представителей сильного пола матерным словом. Многие подписчики Кристины предположили, что она намекает на отношения с Гариком Харламовым, якобы он пытался изменить свою супругу.