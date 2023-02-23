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2 часа назад

«Если рядом с вами мужчина, который не принимает вас…»

Popcake.tv

Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись почти три года назад. Они расставались друзьями, но в итоге сейчас открыто конфликтуют из-за общего дома. Оказалось, что бывшие супруги до сих пор живут под одной крышей.

«Если рядом с вами мужчина, который не принимает вас…»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Кристина редко говорит о личном, но недавно прокомментировала пластические операции, которые делают девушки. По словам Асмус, не стоит слушать врачей, которые пытаются продать свои услуги. Кроме того, актриса считает, что женщине не надо менять свою внешность, если этого хочет мужчина.

Она назвала таких представителей сильного пола матерным словом. Многие подписчики Кристины предположили, что она намекает на отношения с Гариком Харламовым, якобы он пытался изменить свою супругу.

Напомним, сейчас Асмус состоит в новых отношениях с неизвестным актером. Фанаты звезды шутят, что на одном этаже их дома с Харламовым живет он со своей девушкой Катериной Ковальчук, а на другом — Асмус со своим избранником. Кстати, пара уже вместе больше года. Кристина все еще пытается скрывать лицо любимого, но при этом открыто говорит, что ее сердце занято.

Звёзды,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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