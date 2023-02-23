Звезда «Дома-2» раскрыла истинную причину выросшего живота

Неделю назад 38-летняя звезда скандальной телестройки заставила поклонников понервничать. Надежда Ермакова в своем инстаграме* опубликовала фото с заметно увеличившимся животом. «На этом фото плюс 12 кг», — загадочно написала она. Подписчики разделились на два фронта: кто-то без сомнения заявил, что Надя ждет пополнение, а кто-то забеспокоился о здоровье кумира. Но, оказывается, причина совсем в другом.

Фото: Super.ru Super.ru

«Все меня поздравляют с беременностью, думают, что пятый месяц, а я просто разожралась», — объяснилась блогерша. Вдобавок лишний вес появился из-за проблем с щитовидкой и гормонами. И вот в начале февраля Надя взвесилась и увидела устрашающую цифру — 72 килограмма. Как назло, на следующий день была запланирована фотосессия, но она взяла себя в руки и поехала в студию.

Получив снимки, экс-участница известного реалити не поверила своим глазам. «Перемерив весь гардероб, поняла, что влезаю только в костюмы оверсайз, — призналась девушка. — Я в тот день очень разозлилась, потому что поняла, что до дня рождения месяц, и я буду коровой». Но Надя знает: злость на себя — первый шаг к похудению. Ее муж Даниэль Ермаков разработал специальную программу питания, и за десять дней ей удалось скинуть вес до 68 килограммов. На этом останавливаться целеустремленная Надя не планирует и обещает делиться с поклонниками деталями своего пути к стройной фигуре.