Лепс высказался о совместном отдыхе с молодой возлюбленной

После концерта «Ты мой герой» в Крокус Сити Холле артист пообщался с журналистами о его новой даме сердца. Также корреспонденты уточнили, с ней ли он недавно отдыхал в Тайланде.
На фото из отпуска Лепс был с незнакомкой.
«Я сказал, что у меня есть девушка, но я не говорил, что она была со мной в Таиланде. Поделюсь, очень хорошая женщина, очень красивая женщина, я ей предан, я ей восхищаюсь, она – настоящая женщина. Она немножечко моложе меня, лет на 30», – рассказал музыкант.
Григорий Лепс был дважды женат. первая супруга родила ему дочь, а со второй женой у него было трое детей. Однако после длительного брака пара распалась. Осенью 2021 года супруга музыканта подала на развод, и через месяц они разошлись, передает 5-tv.ru. «ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, на какую сумму есть недвижимость у жены Шнура.