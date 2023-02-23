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2 часа назад

Лепс высказался о совместном отдыхе с молодой возлюбленной

РИА "ФедералПресс"

После концерта «Ты мой герой» в Крокус Сити Холле артист пообщался с журналистами о его новой даме сердца. Также корреспонденты уточнили, с ней ли он недавно отдыхал в Тайланде.

Лепс высказался о совместном отдыхе с молодой возлюбленной
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

На фото из отпуска Лепс был с незнакомкой.

«Я сказал, что у меня есть девушка, но я не говорил, что она была со мной в Таиланде. Поделюсь, очень хорошая женщина, очень красивая женщина, я ей предан, я ей восхищаюсь, она – настоящая женщина. Она немножечко моложе меня, лет на 30», – рассказал музыкант.

Григорий Лепс был дважды женат. первая супруга родила ему дочь, а со второй женой у него было трое детей. Однако после длительного брака пара распалась. Осенью 2021 года супруга музыканта подала на развод, и через месяц они разошлись, передает 5-tv.ru. «ФедералПресс» рекомендует прочитать о том, на какую сумму есть недвижимость у жены Шнура.

Звёзды,Григорий Лепс,
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