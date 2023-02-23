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1 час назад

Светлана Ходченкова вышла в свет с таинственным мужчиной

runews24.ru

Актриса Светлана Ходченкова не раз намекала, что у нее завязались отношения, но личность ухажера не раскрывала. Наконец, она показала публике своего избранника, но выяснить его личность до сих пор не удалось.

Ходченкова вышла в свет с таинственным мужчиной
Фото: runews24.rurunews24.ru

Так, Ходченкова пришла на премьеру «Бешенство» Дмитрия Диченко в московском кинотеатре «Октябрь» в сопровождении таинственного мужчины, который предпринял все меры, чтобы присутствующие не смогли разглядеть его лицо, скрытое под головным убором.

При этом пара быстро проскользнула в зрительный зал, а мужчина так и не снял шляпу, плотно надвинув козырек на глаза.

Звёзды,Светлана Ходченкова,
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