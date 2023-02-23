Ходченкова вышла в свет с таинственным мужчиной

Актриса Светлана Ходченкова не раз намекала, что у нее завязались отношения, но личность ухажера не раскрывала. Наконец, она показала публике своего избранника, но выяснить его личность до сих пор не удалось.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Так, Ходченкова пришла на премьеру «Бешенство» Дмитрия Диченко в московском кинотеатре «Октябрь» в сопровождении таинственного мужчины, который предпринял все меры, чтобы присутствующие не смогли разглядеть его лицо, скрытое под головным убором.