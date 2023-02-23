Ходченкова вышла в свет с таинственным мужчиной

Актриса Светлана Ходченкова не раз намекала, что у нее завязались отношения, но личность ухажера не раскрывала. Наконец, она показала публике своего избранника, но выяснить его личность до сих пор не удалось.
Так, Ходченкова пришла на премьеру «Бешенство» Дмитрия Диченко в московском кинотеатре «Октябрь» в сопровождении таинственного мужчины, который предпринял все меры, чтобы присутствующие не смогли разглядеть его лицо, скрытое под головным убором.
При этом пара быстро проскользнула в зрительный зал, а мужчина так и не снял шляпу, плотно надвинув козырек на глаза.