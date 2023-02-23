Дочь Заворотнюк срочно выехала в Россию к матери

На днях публика услышала чудесную новость об Анастасии Заворотнюк: ее выписали из больницы после очередного курса терапии. Сейчас артистка может спокойно отдохнуть дома и прийти в себя после изнурительного лечения.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Однако, за данной информацией последовала и другая: дочь Заворотнюк в срочном порядке отправилась в Россию, отметив, что соскучилась по семье и уже готовится брать билеты в Москву. О деталях своей поездки Аня не рассказала, но россияне двояко отнеслись к ее заявлении о том, что ей нужно попасть в Россию.

Во-первых, на протяжении уже нескольких месяцев девушка проживает в Дубае. Казалось, она привыкла к новой жизни и начала наслаждаться красотой этой шикарной страны в пустыне, но что за спешка? С одной стороны, публика не видит ничего удивительного: маму выписали из больницы и, конечно же, девушка желает навестить ее, побыть дома вместе.