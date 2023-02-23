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1 час назад

Дочь Заворотнюк срочно выехала в Россию после новости о выписке матери

Popcake.tv

На днях публика услышала чудесную новость об Анастасии Заворотнюк: ее выписали из больницы после очередного курса терапии. Сейчас артистка может спокойно отдохнуть дома и прийти в себя после изнурительного лечения.

Дочь Заворотнюк срочно выехала в Россию к матери
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Однако, за данной информацией последовала и другая: дочь Заворотнюк в срочном порядке отправилась в Россию, отметив, что соскучилась по семье и уже готовится брать билеты в Москву. О деталях своей поездки Аня не рассказала, но россияне двояко отнеслись к ее заявлении о том, что ей нужно попасть в Россию.

Во-первых, на протяжении уже нескольких месяцев девушка проживает в Дубае. Казалось, она привыкла к новой жизни и начала наслаждаться красотой этой шикарной страны в пустыне, но что за спешка? С одной стороны, публика не видит ничего удивительного: маму выписали из больницы и, конечно же, девушка желает навестить ее, побыть дома вместе.

А с другой, появились предположения, что врачи не смогли помочь актрисе и именно поэтому отпустили домой. «Может хочет использовать шанс проститься», «Значит что-то случилось, раз ни с того ни с сего собралась домой. Мы многого не знаем», «Пусть поправится ее мамочка!» — комментарии к новости о событиях семьи Заворотнюк.

Звёзды,Анастасия Заворотнюк,
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