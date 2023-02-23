Пэрис Хилтон назвала сына в честь лишившего ее наследства дедушки

Актриса и исполнительница Пэрис Хилтон раскрыла имя своего первого сына. Светская львица назвала малыша в честь дедушки-миллиардера, который оставил ее без наследства.
Знаменитость впервые стала мамой месяц назад. Ребенок появился благодаря суррогатному материнству. Артистка только сейчас рассказала, какое имя дала своему наследнику. Младенца назвали Феникс Бэррон Хилтон Реум.
При этом у имени мальчика есть несколько значений. Она отметила, что мифологическая птица Феникс постоянно перерождается из пепла. Второе имя сына певицы было дано в честь ее покойного дедушки Бэррона Хилтона. По словам актрисы, он был ее наставником.
«Поэтому я хотела почтить его память, назвав его именем моего первого сына», — поделилась Хилтон в своем подкасте This Is Paris.
Дедушка Хилтон владел крупной сетью отелей Hilton. Бизнесмен не стал оставлять империю в наследство своей знаменитой внучке. Он передал 97% состояния в благотворительные фонды.