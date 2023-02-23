Пэрис Хилтон назвала сына в честь лишившего ее наследства дедушки

Актриса и исполнительница Пэрис Хилтон раскрыла имя своего первого сына. Светская львица назвала малыша в честь дедушки-миллиардера, который оставил ее без наследства.

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Знаменитость впервые стала мамой месяц назад. Ребенок появился благодаря суррогатному материнству. Артистка только сейчас рассказала, какое имя дала своему наследнику. Младенца назвали Феникс Бэррон Хилтон Реум.

При этом у имени мальчика есть несколько значений. Она отметила, что мифологическая птица Феникс постоянно перерождается из пепла. Второе имя сына певицы было дано в честь ее покойного дедушки Бэррона Хилтона. По словам актрисы, он был ее наставником.

«Поэтому я хотела почтить его память, назвав его именем моего первого сына», — поделилась Хилтон в своем подкасте This Is Paris.