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2 часа назад

Пэрис Хилтон назвала сына в честь лишившего ее наследства дедушки

Слово и Делоиещё 1

Актриса и исполнительница Пэрис Хилтон раскрыла имя своего первого сына. Светская львица назвала малыша в честь дедушки-миллиардера, который оставил ее без наследства.

Пэрис Хилтон назвала сына в честь лишившего ее наследства дедушки
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Знаменитость впервые стала мамой месяц назад. Ребенок появился благодаря суррогатному материнству. Артистка только сейчас рассказала, какое имя дала своему наследнику. Младенца назвали Феникс Бэррон Хилтон Реум.

При этом у имени мальчика есть несколько значений. Она отметила, что мифологическая птица Феникс постоянно перерождается из пепла. Второе имя сына певицы было дано в честь ее покойного дедушки Бэррона Хилтона. По словам актрисы, он был ее наставником.

«Поэтому я хотела почтить его память, назвав его именем моего первого сына», — поделилась Хилтон в своем подкасте This Is Paris.

Дедушка Хилтон владел крупной сетью отелей Hilton. Бизнесмен не стал оставлять империю в наследство своей знаменитой внучке. Он передал 97% состояния в благотворительные фонды.

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