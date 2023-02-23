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28 минут назад

Сыновья Яны Рудковской и Евгения Плющенко снялись в парных образах Dior

Газета.Ru

Сыновья Яны Рудковской и Евгения Плющенко, Гном Гномыч (Александр) и Арсений, примерили парные образы. Снимками продюсер поделилась в социальных сетях.

Сыновья Рудковской снялись в парных образах Dior
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В новом видео, опубликованном в личном блоге продюсера, сыновья позировали в одинаковых аутфитах: ярко-зеленых футболках и шортах от люксового бренда Dior. Александр и Арсений рассказали поклонникам о своих домашних питомцах и показали их в кадре.

У продюсера четверо детей: 21-летний приемный сын Андрей, 20-летний Николай от бизнесмена Виктора Батурина, 10-летний Александр и 2-летний Арсений от олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

У 10-летнего Александра Плющенко есть несколько источников заработка: крупные рекламные контракты, реклама в соцсетях (у него там 1,5 млн подписчиков) и участие в ледовых шоу Плющенко вместе с чемпионами по фигурному катанию разных лет. По словам Рудковской, все гонорары Саши хранятся на его счете, которым мальчик сможет воспользоваться после достижения совершеннолетия.

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