Сыновья Рудковской снялись в парных образах Dior

Сыновья Яны Рудковской и Евгения Плющенко, Гном Гномыч (Александр) и Арсений, примерили парные образы. Снимками продюсер поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В новом видео, опубликованном в личном блоге продюсера, сыновья позировали в одинаковых аутфитах: ярко-зеленых футболках и шортах от люксового бренда Dior. Александр и Арсений рассказали поклонникам о своих домашних питомцах и показали их в кадре.

У продюсера четверо детей: 21-летний приемный сын Андрей, 20-летний Николай от бизнесмена Виктора Батурина, 10-летний Александр и 2-летний Арсений от олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.